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25 марта 2025, 16:13 Читати українською

Hyundai инвестирует $21 миллиард в США до 2028 года

Hyundai Motor Group объявила об инвестициях в размере $21 млрд в экономику США с 2025 по 2028 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Hyundai Motor Group объявила об инвестициях в размере $21 млрд в экономику США с 2025 по 2028 год.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что южнокорейская компания направит средства на расширение производственных мощностей, развитие технологий и укрепление поставочных цепочек на территории США.

В компании заявили, что с момента выхода на американский рынок в 1986 году Hyundai инвестировала в США около $20,5 млрд.

Расширение мощностей производства

С целью увеличения производственных мощностей Hyundai направит $9 млрд. Это позволит ежегодно выпускать в США 1,2 млн автомобилей под брендами Hyundai, Kia и Genesis.

Кроме того, компания намерена направить средства на модернизацию производственных предприятий в Алабаме и Джорджии.

Кроме того, $6 млрд будет направлено на развитие логистического и сталелитейного бизнеса в США, чтобы добиться большей локализации выпуска автокомпонентов, в частности аккумуляторов для электромобилей.

Входящая в состав Группы сталелитейная компания Hyundai Steel построит сталеплавильный завод с электродуговой печью (EAF) в штате Луизиана, который будет иметь ежегодную производственную мощность 2,7 миллиона тонн стали.

Кроме того, Hyundai инвестирует $6 млрд в инновационные проекты и расширение стратегических партнерств с американскими компаниями в таких сферах, как автономное вождение, робототехника и искусственный интеллект.

Создание рабочих мест

Ожидается, что благодаря этим инвестициям Hyundai создаст 14 тысяч новых прямых постоянных рабочих мест в США к 2028 году. Кроме того, общее экономическое влияние, как прогнозируется, приведет к созданию более 100 000 прямых и косвенных рабочих мест в отраслях.

Рост акций

Акции Hyundai Motor подорожали на 3,9% по итогам торгов во вторник. За последний год их стоимость снизилась на 8,5%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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