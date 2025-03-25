Богатые американцы массово выводят капитал за рубеж

Американские миллионеры массово выводят крупные денежные суммы из страны. По данным финансовых экспертов, состоятельные граждане открывают счета в швейцарских и британских банках из-за опасений политических изменений. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Управляющий директор лондонской компании London and Capital Роберт Пол отметил масштабы явления: «За последние три-четыре недели мы зафиксировали пять крупных транзакций на суммы $40 млн, $30 млн, $30 млн, $100 млн и $50 млн», — сказал он.

Клиенты переводят средства из американских брокерских счетов в банки Швейцарии, Джерси и Гернси. Опасения у богатых американцев вызывает возможное введение контроля за перемещением денежных средств.

«Более четверти наших клиентов интересуются выводом капитала из США», — заявила управляющий директор Henley & Partners Джуди Галст. При этом она отметила, что в приватном разговоре с сотрудником швейцарского банка он рассказал ей, что за последние пару недель они уже открыли 12 счетов для американцев.

Эксперты связывают происходящее с неопределенностью экономической политики. Международные рейтинговые агентства уже снизили прогнозы роста экономики США. Федеральная резервная система сократила прогноз экономического роста с 2,1% до 1,7%.

Экономисты не исключают, что подобные действия — страховка от потенциальных финансовых ограничений.

«Спонсоры демократической партии опасаются дискриминации в финансовом плане», — подчеркнул директор агентства Prime Purchase Олли Маршалл.

Некоторые инвесторы рассматривают стратегии инвестиционной миграции. Например, они изучают программы получения виз в Новой Зеландии или открытие банковских счетов в Швейцарии и Лихтенштейне. При этом экономисты считают, что введение каких либо радикальных инструментов за контролем капитала в США пока маловероятно.