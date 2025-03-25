Дания предоставит 130 миллионов евро для инвестиций в украинский ОПК

Дания предоставит 130 млн евро гарантий для своих компаний, готовых инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Об этом сообщила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

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Правительство Дании анонсировало введение новой государственной гарантии, согласно которой государство через Датский экспортно-инвестиционный фонд (EIFO) покрывает в общей сложности 1 млрд датских крон (130 млн евро) или до 70% инвестиций датских компаний в украинские оборонные предприятия.

«Дания смягчает риски инвестиций датских компаний в украинский ОПК. Для датских производителей это возможность привлечь украинский опыт, инновации и возможности тестирования вооружения в реальных боевых условиях», — отметила Свириденко.

По ее словам, EIFO хорошо знаком датскому бизнесу, ведь благодаря этому инструменту уже активно поддерживают как бизнес своей страны, так и украинский.

В частности, компаниям предлагают:

Гарантии экспортных кредитов — снижение рисков экспорта в Украину путем покрытия возможных дефолтов по платежам;

Прямое кредитование — предоставление ссуд украинским покупателям датских товаров и услуг;

Инвестиционный капитал — содействие расширению деятельности датских компаний в Украине.

Напомним

«Минфин» писал, что в рамках украинско-датского энергетического партнерства Дания выделила 98 млн евро на закупку оборудования для усиления энергетической безопасности Украины.