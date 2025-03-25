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25 марта 2025, 14:36 Читати українською

Европейские акции обогнали американские впервые за 25 лет

Европейские акции впервые за четверть века показали лучшую динамику роста, чем американские, сообщает Marketwatch, со ссылкой на данные Deutsche Bank.

Европейские акции впервые за четверть века показали лучшую динамику роста, чем американские, сообщает Marketwatch, со ссылкой на данные Deutsche Bank.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак изменился индексС начала 2025 года индекс Stoxx Europe 600 прибавил 3%, в то время как американский S&P 500 потерял 2%.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменился индекс

С начала 2025 года индекс Stoxx Europe 600 прибавил 3%, в то время как американский S&P 500 потерял 2%. Такое опережение Европы над США в последний раз фиксировали в 2000 году, когда разница в доходности превысила 10%.

Успех европейских акций связан с изменением настроений инвесторов. С начала войны в Украине в феврале 2022 года и до ноября 2024 года разрыв в коэффициенте P/E между США и Европой вырос на 4,5 пункта, пишет издание.

После победы Дональда Трампа на выборах в США этот разрыв сократился на 2,7 пункта. Причиной стали политическая нестабильность в Штатах, падение стоимости акций «Великолепной семерки» и надежды на перемирие в Украине.

Ситуация в США развивается иначе. Пока институциональные инвесторы массово покидают рынок, частные трейдеры активно вкладываются в акции, пишет Financial Times.

По данным VandaTrack, в 2025 году розничные инвесторы вложили в американские акции и ETF $67 млрд. Это чуть меньше, чем $71 млрд в последнем квартале 2024 года. В это же время Bank of America отметил рекордное сокращение вложений крупных игроков в марте 2025 года.

«Покупка на спаде была почти беспроигрышной стратегией четыре года из пяти», — заявил главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. Частные инвесторы продолжают верить в рынок, несмотря на турбулентность.

Тарифная политика Трампа остается ключевым фактором нестабильности. Ожидается, что 2 апреля президент объявит о новых пошлинах. Хотя чиновники США намекнули на более мягкий подход, чем обещанные Трампом жесткие меры, рынки все еще опасаются последствий.

Недавний рост основного бенчмарка S&P 500 на 1,8% за день связан с надеждами на пересмотр этих планов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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