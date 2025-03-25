Европейские акции обогнали американские впервые за 25 лет

Европейские акции впервые за четверть века показали лучшую динамику роста, чем американские, сообщает Marketwatch, со ссылкой на данные Deutsche Bank.

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Как изменился индекс

С начала 2025 года индекс Stoxx Europe 600 прибавил 3%, в то время как американский S&P 500 потерял 2%. Такое опережение Европы над США в последний раз фиксировали в 2000 году, когда разница в доходности превысила 10%.

Успех европейских акций связан с изменением настроений инвесторов. С начала войны в Украине в феврале 2022 года и до ноября 2024 года разрыв в коэффициенте P/E между США и Европой вырос на 4,5 пункта, пишет издание.

После победы Дональда Трампа на выборах в США этот разрыв сократился на 2,7 пункта. Причиной стали политическая нестабильность в Штатах, падение стоимости акций «Великолепной семерки» и надежды на перемирие в Украине.

Ситуация в США развивается иначе. Пока институциональные инвесторы массово покидают рынок, частные трейдеры активно вкладываются в акции, пишет Financial Times.

По данным VandaTrack, в 2025 году розничные инвесторы вложили в американские акции и ETF $67 млрд. Это чуть меньше, чем $71 млрд в последнем квартале 2024 года. В это же время Bank of America отметил рекордное сокращение вложений крупных игроков в марте 2025 года.

«Покупка на спаде была почти беспроигрышной стратегией четыре года из пяти», — заявил главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. Частные инвесторы продолжают верить в рынок, несмотря на турбулентность.

Тарифная политика Трампа остается ключевым фактором нестабильности. Ожидается, что 2 апреля президент объявит о новых пошлинах. Хотя чиновники США намекнули на более мягкий подход, чем обещанные Трампом жесткие меры, рынки все еще опасаются последствий.

Недавний рост основного бенчмарка S&P 500 на 1,8% за день связан с надеждами на пересмотр этих планов.

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