Какие украинские стартапы привлекли больше всего инвестиций в 2024 году: список

Украинский tech-сектор демонстрирует стремительный рост, привлекая значительные инвестиции в 2024 году. Согласно исследованию Ассоциации IT Ukraine, в стране насчитывается более 2600 стартапов, специализирующихся на программном обеспечении, аналитике данных, маркетинге и образовательных технологиях. Топ-10 стартапов, привлекших больше всего инвестиций, возглавляет Creatio с рекордными $200 миллионами. Об этом пишет Dev.ua.

Лидеры рынка: миллионные инвестиции

Creatio: Абсолютный лидер рейтинга, разрабатывающий технологии автоматизации бизнес-процессов без кода, привлек $200 миллионов в июне 2024 года.

Абсолютный лидер рейтинга, разрабатывающий технологии автоматизации бизнес-процессов без кода, привлек $200 миллионов в июне 2024 года. Fintech Farm: Финансово-технологический проект Дмитрия Дубилета получил 32 миллиона долларов в мае.

Финансово-технологический проект Дмитрия Дубилета получил 32 миллиона долларов в мае. Carmoola: Англо-украинский финтех-стартап привлек более $19 миллионов в январе.

Англо-украинский финтех-стартап привлек более $19 миллионов в январе. Jome (бывший NewHomesMate): Платформа для продажи недвижимости в США привлекла $9,8 миллиона в декабре, демонстрируя глобальный потенциал украинских компаний.

Платформа для продажи недвижимости в США привлекла $9,8 миллиона в декабре, демонстрируя глобальный потенциал украинских компаний. Esper Bionics, OneNotary, Portal AI: Каждый из этих стартапов привлек по $5 миллионов.

Каждый из этих стартапов привлек по $5 миллионов. Kurs Orbital: Космический стартап, основанный бывшим руководителем Украинского космического агентства, получил $4 миллиона инвестиций в марте.

Космический стартап, основанный бывшим руководителем Украинского космического агентства, получил $4 миллиона инвестиций в марте. Competera: Стартап, разрабатывающий платформу для оптимизации ценовой политики, привлек $3 миллиона в апреле.

Стартап, разрабатывающий платформу для оптимизации ценовой политики, привлек $3 миллиона в апреле. Choice: FoodTech-стартап, работающий в инновационном сегменте пищевых технологий, получил $2,5 миллиона в феврале.

ИТ-индустрия: драйвер экономики

По данным Ассоциации IT Ukraine, ИТ-индустрия является единственной из топ-5 экспортных отраслей, увеличившей свою долю в экспорте за последние пять лет. В 2024 году украинская ИТ-индустрия уплатила более $1 миллиона налогов, что подчеркивает ее важность для экономики страны.

Інвестиційний трамплін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу