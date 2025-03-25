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25 марта 2025, 13:44 Читати українською

Какие украинские стартапы привлекли больше всего инвестиций в 2024 году: список

Украинский tech-сектор демонстрирует стремительный рост, привлекая значительные инвестиции в 2024 году. Согласно исследованию Ассоциации IT Ukraine, в стране насчитывается более 2600 стартапов, специализирующихся на программном обеспечении, аналитике данных, маркетинге и образовательных технологиях. Топ-10 стартапов, привлекших больше всего инвестиций, возглавляет Creatio с рекордными $200 миллионами. Об этом пишет Dev.ua.

Украинский tech-сектор демонстрирует стремительный рост, привлекая значительные инвестиции в 2024 году.
Фото Pixabay

Лидеры рынка: миллионные инвестиции

  • Creatio: Абсолютный лидер рейтинга, разрабатывающий технологии автоматизации бизнес-процессов без кода, привлек $200 миллионов в июне 2024 года.
  • Fintech Farm: Финансово-технологический проект Дмитрия Дубилета получил 32 миллиона долларов в мае.
  • Carmoola: Англо-украинский финтех-стартап привлек более $19 миллионов в январе.
  • Jome (бывший NewHomesMate): Платформа для продажи недвижимости в США привлекла $9,8 миллиона в декабре, демонстрируя глобальный потенциал украинских компаний.
  • Esper Bionics, OneNotary, Portal AI: Каждый из этих стартапов привлек по $5 миллионов.
  • Kurs Orbital: Космический стартап, основанный бывшим руководителем Украинского космического агентства, получил $4 миллиона инвестиций в марте.
  • Competera: Стартап, разрабатывающий платформу для оптимизации ценовой политики, привлек $3 миллиона в апреле.
  • Choice: FoodTech-стартап, работающий в инновационном сегменте пищевых технологий, получил $2,5 миллиона в феврале.

ИТ-индустрия: драйвер экономики

По данным Ассоциации IT Ukraine, ИТ-индустрия является единственной из топ-5 экспортных отраслей, увеличившей свою долю в экспорте за последние пять лет. В 2024 году украинская ИТ-индустрия уплатила более $1 миллиона налогов, что подчеркивает ее важность для экономики страны.

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🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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