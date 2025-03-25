Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе выставляет на продажу активы десяти ликвидируемых банков на общую сумму 3 млрд грн. Об этом сообщает ФГВФЛ .
Фонд гарантирования выставил на продажу активы десяти банков на 3 миллиарда гривен
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Продажа активов
«На этой неделе (24 — 28 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 3 млрд грн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из них на сумму 2,7 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам, на 236,2 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 30,9 млн грн.
В Фонде напомнили, что средства, вырученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.
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