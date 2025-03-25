Этой зимой украинцы активно покупали на Rozetka как практичные товары для быта, так и продукты для комфорта. Ритейлер зафиксировал рост спроса на товары, связанные с подготовкой к возможным блекаутам и холодной погоде, а также товары для праздничного настроения и преодоления стресса.
Средний чек на Rozetka вырос на 20%: что покупали украинцы зимой
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В сравнении с прошлой зимой средний чек покупателей вырос почти на 20%. Ожидания блекаутов и холодной зимы способствовали росту продаж энергосберегающих товаров, одеял, термобелья, аккумуляторных ночников
«Общеукраинский тренд на мультипечи и аэрогрили отразился и на продажах на Rozetka. Растут также продажи антистрессов и крепкого алкоголя», — отметили в компании.
Самые популярные товары
Топ-5 популярнейших товаров зимы:
- корм для кошек;
- шампанское и игристые вина;
- виски;
- кофе;
- кабели и адаптеры.
Самые дорогие покупки
Самым дорогим приобретением сезона стал ноутбук за 292 тыс. грн, а самый большой заказ включало 7 лицензий Windows и 7 ноутбуков на 298 тыс. грн.
Регионы с высокой активностью
Лидерами по количеству заказов традиционно стали Киев и Киевская область. Значительный прирост покупок был зафиксирован также в Сумской, Львовской, Винницкой и Харьковской областях.
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