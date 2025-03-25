В НБУ рассказали кто осуществляет аудит банков

Три международных аудиторских компании — KPMG, EY и Deloitte — осуществляют аудит 18 из 61 украинского банка. Однако эти 18 банков аккумулируют 84% всех активов банковской системы страны, что свидетельствует о высокой концентрации рынка. Эту информацию обнародовала первая заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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Международное влияние: выбор материнских компаний

Рожкова пояснила, что входящие в международные группы банки обычно выбирают аудиторов, рекомендованных их материнскими компаниями. Именно поэтому предпочтение отдается «большой троице». Она также отметила, что подобная концентрация рынка аудиторов типична для мировой практики.

Состояние рынка: от реформы до стабильности

По словам Рожковой, в 2024 году аудит годовой финансовой отчетности большинства украинских банков проводят 14 аудиторских фирм из 66, имеющих право осуществлять обязательный аудит предприятий, представляющих общественный интерес. Она подчеркнула, что у НБУ нет претензий к крупным аудиторам-лидерам рынка. Продолжавшаяся с 2015 года реформа банковской системы и стресс-тесты, проведенные НБУ, способствовали тому, что на рынке остались лишь те аудиторские компании, которые способны эффективно работать с банковским сектором.

Улучшение качества аудита: путь к ответственности

Рожкова отметила, что ситуация с аудитом значительно улучшилась по сравнению с 2015—2016 годами. НБУ прошел долгий путь повышения ответственности аудиторов, чему способствовали многолетние стресс-тесты и постоянный контроль качества их работы.

Развитие отечественных аудиторов: перспективы роста

Кроме международной «большой тройки» в Украине есть хорошие отечественные аудиторы, с которыми НБУ сотрудничает уже много лет. Рожкова выразила надежду, что они будут развиваться и активнее заявлять о себе в финансовом секторе, ведь кроме банков существуют и другие интересные участники рынка, а технологии стирают границы между ними.

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