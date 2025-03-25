World Network ведет переговоры с Visa, в Житомире «криптоконсультант» украл 3,7 млн грн: что нового

World Network ведет переговоры с Visa о сотрудничестве — СМИ

Команда проекта World Network (ранее Worldcoin) ведет переговоры с компанией Visa о расширении функционала своего криптогаманца. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на свои источники.

Как отметили в издании, идея состоит в том, чтобы превратить криптогаманец в World App, ключевом приложении экосистемы World Network, в «мини-банковский счет».

Среди прочего предполагается, что пользователи получат возможность вести взаиморасчеты в стейблкоинах в точках, оборудованных терминалами Visa, доступ к платежному шлюзу для конвертации в фиат и ряд других функций.

Как отметили в издании, инициатором переговоров выступила компания Tools for Humanity, которая стоит за проектом World Network. Она разослала форму для создания нового продукта компаниям, занимающимся выпуском и поддержкой криптовалютных платежных карт.

В частности, как отметили в CoinDesk, это касается стартапа Rain, являющегося участником платежной системы Visa. Это позволяет ему выпускать криптовалютные кредитные и дебетовые карты.

На каком этапе находятся переговоры, а также кто еще в них участвует, на момент написания неизвестно.

Актив WLD отреагировал на новость уверенным ростом. В момент его курс достиг отметки в $0,94, однако потом откатился. К моменту написания новости цена WLD составляет $0,91. За сутки актив вырос почти на 6,6%.

Криптофонды прервали серию оттоков и привлекли $664 млн.

С 15 по 21 марта чистый приток средств в криптовалютные инвестфонды составил $644 млн, прервав пятинедельный период оттока, который в целом достиг $5,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

Объем активов в управлении с момента минимума 10 марта увеличился на 6,3%.

Основные поступления пришлись на биткоин-инструменты — $724 млн. Объем коротких позиций на цифровое золото продолжил сокращаться третью неделю подряд с оттоком $7,1 млн.

Ethereum-фонды столкнулись с наибольшими потерями, из них вывели $86 млн. Среди других инструментов на базе альткоинов отток зафиксирован у Sui (-$1,3 млн), Polkadot (-$1,3 млн), TRON (-$0,95 млн) и Algorand (-$0,82 млн).

В фонды на основе Solana прибавили $6,4 млн, а Polygon и Chainlink привлекли $0,4 млн и $0,2 млн соответственно.

По географическому распределению основная часть притоков пришлась на США ($632 млн). Положительные результаты также зафиксировали инвесторы из Швейцарии ($15,9 млн.), Германии ($13,9 млн.) и Гонконга ($1,2 млн.).

Эксперты отметили, что притоки фиксировались ежедневно в течение недели после 17 дней оттоков. Это указывает на изменение настроений цифровых активов.

В Житомире полиция разоблачила «консультанта» с криптовалют в мошенничестве более чем на 3,7 млн грн

Следователи Житомирского районного управления полиции № 1 собрали доказательства причастности 40-летнего житомирянина к опустошению криптогаманцев знакомых. На днях ему поставлено в известность о подозрении в ряде преступлений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

В конце 2024 года в полицию обратились двое горожан в возрасте 56 и 35 лет. Они рассказали об исчезновении криптовалюты из своих электронных кошельков.

Правоохранители сектора криминального анализа Житомирского райуправления № 1 установили причастность 40-летнего знакомого заявителей к махинациям с их счетами. Известно, что ранее потерпевшие консультировались у фигуранта, работавшего в ИТ-сфере. Младшему из них он помог создать криптогаманец, а старшему — восстановить пароль.

Обладая конфиденциальной информацией и имея удаленный доступ к компьютерам «клиентов», мужчина смог распоряжаться их сбережениями. Он осуществил перевод средств на другие платежные средства и позже их использовал.

Общая сумма ущерба, причиненного обоим потерпевшим, в гривневом эквиваленте превысила 3,7 миллиона.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статьям мошенничества, несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных сетей и незаконные действия с электронными деньгами.

Как отметили в полиции, фигуранту дела грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Крипторезерв Strategy превысил 500 000 биткоинов

Компания Strategy (ранее MicroStrategy) купила 6911 BTC на $584,1 млн. Средняя цена за монету составила $84 529.

С начала 2025 года компания зафиксировала доходность в 7,7% на вложениях в биткоин.

На момент написания Strategy владеет 506 137 BTC. Общая сумма инвестиций оценивается в $33,7 млрд, а средняя цена покупки составляет $66608.