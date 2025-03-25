World Network ведет переговоры с Visa, в Житомире «криптоконсультант» украл 3,7 млн грн: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 марта 2025, 11:54 Читати українською

World Network ведет переговоры с Visa, в Житомире «криптоконсультант» украл 3,7 млн грн: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

World Network ведет переговоры с Visa о сотрудничестве — СМИ

Команда проекта World Network (ранее Worldcoin) ведет переговоры с компанией Visa о расширении функционала своего криптогаманца. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на свои источники.

Как отметили в издании, идея состоит в том, чтобы превратить криптогаманец в World App, ключевом приложении экосистемы World Network, в «мини-банковский счет».

Среди прочего предполагается, что пользователи получат возможность вести взаиморасчеты в стейблкоинах в точках, оборудованных терминалами Visa, доступ к платежному шлюзу для конвертации в фиат и ряд других функций.

Как отметили в издании, инициатором переговоров выступила компания Tools for Humanity, которая стоит за проектом World Network. Она разослала форму для создания нового продукта компаниям, занимающимся выпуском и поддержкой криптовалютных платежных карт.

В частности, как отметили в CoinDesk, это касается стартапа Rain, являющегося участником платежной системы Visa. Это позволяет ему выпускать криптовалютные кредитные и дебетовые карты.

На каком этапе находятся переговоры, а также кто еще в них участвует, на момент написания неизвестно.

Актив WLD отреагировал на новость уверенным ростом. В момент его курс достиг отметки в $0,94, однако потом откатился. К моменту написания новости цена WLD составляет $0,91. За сутки актив вырос почти на 6,6%.

Криптофонды прервали серию оттоков и привлекли $664 млн.

С 15 по 21 марта чистый приток средств в криптовалютные инвестфонды составил $644 млн, прервав пятинедельный период оттока, который в целом достиг $5,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

Объем активов в управлении с момента минимума 10 марта увеличился на 6,3%.

Основные поступления пришлись на биткоин-инструменты — $724 млн. Объем коротких позиций на цифровое золото продолжил сокращаться третью неделю подряд с оттоком $7,1 млн.

Ethereum-фонды столкнулись с наибольшими потерями, из них вывели $86 млн. Среди других инструментов на базе альткоинов отток зафиксирован у Sui (-$1,3 млн), Polkadot (-$1,3 млн), TRON (-$0,95 млн) и Algorand (-$0,82 млн).

В фонды на основе Solana прибавили $6,4 млн, а Polygon и Chainlink привлекли $0,4 млн и $0,2 млн соответственно.

По географическому распределению основная часть притоков пришлась на США ($632 млн). Положительные результаты также зафиксировали инвесторы из Швейцарии ($15,9 млн.), Германии ($13,9 млн.) и Гонконга ($1,2 млн.).

Эксперты отметили, что притоки фиксировались ежедневно в течение недели после 17 дней оттоков. Это указывает на изменение настроений цифровых активов.

В Житомире полиция разоблачила «консультанта» с криптовалют в мошенничестве более чем на 3,7 млн грн

Следователи Житомирского районного управления полиции № 1 собрали доказательства причастности 40-летнего житомирянина к опустошению криптогаманцев знакомых. На днях ему поставлено в известность о подозрении в ряде преступлений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

В конце 2024 года в полицию обратились двое горожан в возрасте 56 и 35 лет. Они рассказали об исчезновении криптовалюты из своих электронных кошельков.

Правоохранители сектора криминального анализа Житомирского райуправления № 1 установили причастность 40-летнего знакомого заявителей к махинациям с их счетами. Известно, что ранее потерпевшие консультировались у фигуранта, работавшего в ИТ-сфере. Младшему из них он помог создать криптогаманец, а старшему — восстановить пароль.

Обладая конфиденциальной информацией и имея удаленный доступ к компьютерам «клиентов», мужчина смог распоряжаться их сбережениями. Он осуществил перевод средств на другие платежные средства и позже их использовал.

Общая сумма ущерба, причиненного обоим потерпевшим, в гривневом эквиваленте превысила 3,7 миллиона.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статьям мошенничества, несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных сетей и незаконные действия с электронными деньгами.

Как отметили в полиции, фигуранту дела грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Крипторезерв Strategy превысил 500 000 биткоинов

Компания Strategy (ранее MicroStrategy) купила 6911 BTC на $584,1 млн. Средняя цена за монету составила $84 529.

С начала 2025 года компания зафиксировала доходность в 7,7% на вложениях в биткоин.

На момент написания Strategy владеет 506 137 BTC. Общая сумма инвестиций оценивается в $33,7 млрд, а средняя цена покупки составляет $66608.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами