Курс валют на 25 марта: доллар в банках прибавил семь копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 7 копеек. Евро не изменился в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и потерял 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,92 грн. Евро покупают за 44,80 грн, а продают за 45,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,55−41,65, евро — 45,15−45,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,65−41,68 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,94−44,96 грн/евро.

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