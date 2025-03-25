Как сохранить и приумножить деньги в 2025 году? Инфляция растет, гривна колеблется, а экономика нестабильна. Что выбрать: депозиты, валюта, золото или недвижимость?
Как сохранить и приумножить деньги в 2025 году? Финансовый гид от Алексея Козырева (видео)
Финансовый эксперт Алексей Козырев анализирует лучшие варианты вложений в Украине и объясняет, как защитить свои сбережения.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 2