За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 180 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 905 940 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 марта: 1180 российских оккупантов, 5 танков и 118 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 905 940 (+1180) человек,
- танков — 10425 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 21670 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 25190 (+61) ед,
- РСЗО — 1341 (+3) ед,
- средства ПВО — 1117 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 30759 (+118),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 41824 (+98) ед,
- специальная техника — 3785 (+0)
Источник: Минфин
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