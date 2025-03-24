Банки снизили ставки по ипотечным кредитам

Украинские банки в январе 2025 года выдали 475 ипотечных кредитов на общую сумму 867 млн грн, что на 29% превышает объемы ипотечного кредитования в декабре прошлого года. Впрочем, это гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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О выдаче новой ипотеки в январе сообщили 14 банков, большинство кредитов по объемам и количеству было выдано на вторичном рынке недвижимости.

В то же время средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в январе снизилась до 8,3% годовых. В декабре прошлого года она увеличилась до 8,8% годовых с 8,4% в ноябре.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в январе выдано:

в Киеве и Киевской области (260 договоров на общую сумму 517,3 млн. грн., или 59,7% от общего объема);

в Львовской области (23 договора на 45,2 млн грн);

В Ивано-Франковской области (22 договора на 33,7 млн грн).

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