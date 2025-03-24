Курс валют на вечер 24 марта: доллар на межбанке вырос, а евро подешевело

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро упало на 8 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 24 марта Закрытие 24 марта Изменения доллар 41,56/41,60 41,65/41,68 9 /8 евро 45,06/45,08 44,98/45,00 8/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,85 грн. Евро покупают за 44,80 грн., а продают за 45,40 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,65, евро — 45,15−45,35 грн.

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