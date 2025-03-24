К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро упало на 8 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 24 марта: доллар на межбанке вырос, а евро подешевело
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Открытие 24 марта
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Закрытие 24 марта
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Изменения
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41,56/41,60
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41,65/41,68
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9 /8
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45,06/45,08
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44,98/45,00
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8/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,85 грн. Евро покупают за 44,80 грн., а продают за 45,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,65, евро — 45,15−45,35 грн.
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