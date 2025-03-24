В 2024 году украинский ИТ-сектор уплатил рекордный $1 миллиард налогов — исследование

По итогам 2024 года IT-компании уплатили в бюджет $1 млрд налогов, что на 105% больше, чем в 2019 году. Экспорт IT-услуг вырос на 54,5% с 2019 по 2024 год, достигнув $6,4 млрд. Такие выводы содержатся в отчете Digital Tiger 2024, подготовленном IT Ukraine Association в сотрудничестве с Top Lead, пишет Лига.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Украинские IT-компании продолжают наращивать экспорт, который составляет 11,5% общего экспорта страны и 37,4% от экспорта услуг. Ключевыми рынками остаются США (37,2% экспорта IT-услуг), Великобритания, Германия, Польша, Израиль и Швейцария. В целом Украина экспортирует ИТ-сервисы в 147 стран мира.

Количество IT-компаний и специалистов

В Украине действует 9600 IT-компаний, что на 5,9% больше по сравнению с 2023 годом.

В секторе работает 265 000 IT-специалистов, из которых большинство оформлено как ФЛП.

Наиболее оплачиваемые специальности: Solution Architect, AI, Scala, DevOps, Machine Learning.

Стартап-экосистема и инвестиции

Украина является одним из лидеров в Восточной Европе по количеству технологических стартапов — более 2600. За последние шесть лет украинские компании привлекли $1,5 млрд венчурного капитала, сосредотачиваясь на направлениях AI, DefenseTech, FinTech и EdTech.

Ожидается дальнейший рост IT-индустрии и интеграция Украины в глобальные технологические рынки. Содействует этому программа Diia.City, которая предлагает благоприятные налоговые условия для IT-бизнеса и привлекает международных инвесторов.

У украинских IT-компаний уже есть офисы в 54 странах, а 71% работают с иностранными клиентами.