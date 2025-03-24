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24 марта 2025, 15:16 Читати українською

Ant Group снижает затраты на ИИ-технологии на 20%, используя китайские чипы

Компания Ant Group, при поддержке Джека Ма, разработала технологию обучения искусственному интеллекту на китайских чипах, что позволяет снизить затраты на 20%. Это стало возможным благодаря использованию чипов от Alibaba Group и Huawei, что является важным шагом в технологической самодостаточности Китая в области ИИ. Об этом пишет Bloomberg.

Компания Ant Group, при поддержке Джека Ма, разработала технологию обучения искусственному интеллекту на китайских чипах, что позволяет снизить затраты на 20%.
Фото Pixabay

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Технологический прорыв: эффективность китайских чипов

Согласно информации Bloomberg, Ant Group успешно использует чипы от аффилированных компаний Alibaba Group и Huawei для обучения моделей ИИ методом Mixture of Experts (MoE). Результаты этого обучения оказались аналогичными тем, что достигаются с использованием чипа Nvidia H800.

Хотя компания продолжает использовать чипы Nvidia для некоторых разработок ИИ, ее последние модели преимущественно работают на чипах Advanced Micro Devices и китайских производителей. Это позволяет Ant Group снизить зависимость от американских технологий, особенно в условиях ограничений США на поставку чипов Nvidia.

Высокая эффективность и экономическая выгода

В своем исследовательском отчете Ant Group утверждает, что ее модели по некоторым показателям превосходят разработки Meta Platforms, хотя Bloomberg не сумел независимо подтвердить эти данные. По подсчетам компании, оптимизированный подход позволяет снизить затраты на обучение модели с 6,35 млн юаней ($880 000) до 5,1 млн юаней ($707 000).

Новые модели Ling-Plus и Ling-Lite планируют применять в сферах здравоохранения и финансов, в частности, из-за недавно приобретенной платформы Haodf.com и ИИ-помощника для врачей.

Геополитический контекст: технологическая независимость Китая

Аналитик Bloomberg Intelligence Роберт Ли отмечает, что успех Ant Group подчеркивает прогресс Китая в достижении независимости от западных технологий, особенно на фоне экспортных ограничений США на чипы, такие как H800.

Источник: Минфин
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