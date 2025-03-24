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24 марта 2025, 14:11 Читати українською

Некоторые банкоматы в россии прекратили принимать новые купюры из-за санкций

Из-за международных санкций, наложенных на россию, часть банкоматов по всей стране столкнулась с невозможностью обрабатывать новые банкноты номиналом 5000 рублей, введенных в обращение в прошлом году. Эта проблема возникла в результате выхода с российского рынка иностранных производителей банкоматного оборудования. Об этом пишет The Moscow Times.

Из-за международных санкций, наложенных на россию, часть банкоматов по всей стране столкнулась с невозможностью обрабатывать новые банкноты номиналом 5000 рублей, введенных в обращение в прошлом году.

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Технический коллапс: отсутствие обновлений и поддержки

Банки и финансовые учреждения столкнулись с непредвиденными трудностями. «Новикомбанк», входящий в структуру «Ростеха», объясняет, что из-за санкционных ограничений иностранные компании прекратили поставки обновлений для программного обеспечения банкоматов, а также перестали предоставлять шаблоны для распознавания новых денежных знаков.

Масштаб проблемы и перспективы ее решения

В настоящее время около 15% банкоматов в россии не могут принимать новые купюры. В столице, москве этот показатель достигает 25%, что объясняется использованием оборудования от различных иностранных производителей.

Согласно оценкам экспертов, для полного решения этой проблемы российским банкам понадобится около шести месяцев. Частично решить проблему может разработка нового программного обеспечения «Госзнаком», но это позволит адаптировать лишь около 60% банкоматов в стране.

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Источник: Минфин
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