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24 марта 2025, 12:31 Читати українською

Цены на нефть реагируют на сигналы о возможном урегулировании конфликта между Украиной и россией

24 марта на мировых рынках наблюдалось понижение цен на нефть. Инвесторы внимательно следят за развитием событий вокруг возможных переговоров по прекращению огня в Украине, поскольку это может привести к увеличению поставок российской нефти на мировой рынок. Об этом пишет Reuters.

24 марта на мировых рынках наблюдалось понижение цен на нефть.
Фото Pixabay

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Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 25 центов, достигнув отметки в 71,91 доллара за баррель. Американская нефть WTI также подешевела на 20 центов, опустившись до 68,08 доллара за баррель.

Факторы, влияющие на динамику цен

Несмотря на всеобщее снижение, оба эталонных показателя продемонстрировали рост в пятницу и зафиксировали второй недельный прирост подряд. Это произошло на фоне объявления новых санкций США против Ирана и решения группы производителей ОПЕК+ по ограничению добычи, что повлекло за собой ожидание сокращения предложения.

Американская делегация планирует добиться прогресса по вопросу прекращения огня в Черном море и общего снижения эскалации в Украине. Встреча с российскими официальными лицами намечена на 24 марта после предварительных консультаций с украинскими дипломатами.

Аналитики отмечают, что ожидания прогресса в мирных переговорах между россией и Украиной, а также возможное смягчение санкций США в отношении российской нефти, оказывают давление на цены. В то же время инвесторы воздерживаются от активных действий, ожидая дальнейших решений ОПЕК+ по добыче после апреля.

Подробности

ОПЕК+ обнародовала новый график сокращения добычи для семи стран-членов, чтобы компенсировать превышение согласованных уровней. Это решение предваряет запланированное на следующий месяц увеличение добычи.

Стратеги также обращают внимание, что переговоры о прекращении огня между Украиной и россией открывают перспективу увеличения российского экспорта. В то же время, запланированное на апрель увеличение добычи ОПЕК+ может привести к избытку предложения, которое будет трудно полностью абсорбировать.

ОПЕК продолжает сокращать добычу на 5,85 миллиона баррелей в день, что составляет около 5,7% мировых поставок. Эти меры, предпринимаемые с 2022 года, направлены на поддержание стабильности рынка.

Источник: Минфин
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