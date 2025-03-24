АРМА направило 2,3 млрд грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов направляет в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии россии еще 1,87 миллиарда гривен.

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«Это стало возможным благодаря предварительным действиям Нацагентства и списанию АРМА средств россии, которые до этого были арестованы, но находились на счету в коммерческом банке», — написала Елена Дума.

По ее словам, последовательная деятельность Национального агентства направлена на списание средств, полученных от подсанкционных лиц, российских банков и компаний, в соответствии с законодательством и решениями судов и на восстановление и защиту страны.

«Благодарю Кабмин, который своим Распоряжением унормировал процедуру, позволяющую 1,87 млрд грн от продажи конфискованных облигаций направить в Фонд восстановления Украины. АРМА выполнило это решение за три дня», — подытожила Дума.

Напомним

От списанных агентством российских средств в сумме 1,8 млрд грн, АРМА смогло обеспечить чистую прибыль в госбюджет в сумме почти 500 млн грн, которые также направлены в специальный фонд Государственного бюджета Украины еще в феврале этого года.

Именно эти средства поступили от эффективного управления активами ООО «Роял Пэй Юроп».