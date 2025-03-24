Курс валют на 24 марта: евро в банках потеряло 15 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 7 копеек. Евро в покупке потерял 15 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 4 копейки в покупке и продаже. Евро потеряло 3 копейки в покупке и не изменилось в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,87 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,56, евро — 45,10−45,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,56−41,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,06−45,08 грн/евро.

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