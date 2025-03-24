За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 280 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 904 760 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 марта: 1 280 российских оккупантов, 146 БПЛА и 4 вертолета
Потери врага
- личного состава — около 904760 (+1280) человек,
- танков — 10420 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 21652 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 25129 (+81) ед,
- РСЗО — 1338 (+5) ед,
- средства ПВО — 1117 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 30641 (+146),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 41726 (+116) ед,
- специальная техника — 3785 (+1)
Источник: Минфин
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