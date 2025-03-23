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23 марта 2025, 16:12 Читати українською

Немецкие власти остановили продажу стейблкоина USDe

Немецкий финрегулятор BaFin остановил продажу стейблкоина USDe эмитента Ethena Labs, сославшись на «серьезные недостатки» и несоответствие требованиям MiCA. Об этом пишет Forklog.

Немецкий финрегулятор BaFin остановил продажу стейблкоина USDe эмитента Ethena Labs, сославшись на «серьезные недостатки» и несоответствие требованиям MiCA.

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Что известно

«BaFin запретил Ethena GmbH дальнейшее публичное размещение токена USDe и поручил компании заморозить соответствующий резерв активов кастодианами», — говорится в пресс-релизе.

По словам регулятора, компания воспользовалась положениями о переходном периоде для внедрения MiCA.

Согласно европейскому криптовалютному законодательству, эмитентам стейблкоинов с привязкой к другим монетам, открывшим продажу или подавшим заявку на регистрацию до 30 июня 2024 года, разрешено вести деятельность до прямого запрета или получения соответствующей лицензии.

Заявка Ethena подана 29 июля. Компания предлагала USDe на немецком рынке с 28 июня, однако «значительная часть» токенов была выпущена до того за пределами Германии.

В ведомстве добавили, что существуют основания подозревать Ethena в публичном предложении ценных бумаг в виде токена sUSDe без соответствующего оформления.

Регулятор приказал заморозить резервы проекта, ограничить полномочия руководителей относительно хранимых активов, заблокировать доступ к сайту и назначить специального представителя для наблюдения за внедрением предписанных мер.

Ограничения BaFin не коснутся торговли на вторичном рынке.

В Ethena Labs выразили разочарование решением регулятора и отметили, что продолжат «оценивать альтернативные фреймворки».

«Это решение никоим образом не нарушит текущие листинги USDe или минтинг и выкуп через Ethena (BVI) Limited. USDe остается полностью обеспеченным. Вопреки сообщениям, никакие активы не были „заморожены“, и все они остаются доступными для выкупа. На следующей неделе мы соответствующим образом пересмотрим наши Условия», — прокомментировали разработчики.

Источник: Минфин
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