Украина получит от Эстонии $100 млн военной помощи

Министерство обороны Эстонии сообщило, что Украина официально представила перечень потребностей в военной помощи стоимостью 100 млн евро , которые будут закуплены у эстонских оборонных компаний, передает Радио Свобода .

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Что известно

Просьбы Украины включают в себя беспилотные летательные аппараты, наземные и морские дроны, а также медицинское оборудование, все произведенное в Эстонии.

Катри Раудсепп, заместитель генерального директора Национального оборонного инвестиционного центра, выразила доверие к оборонной промышленности Эстонии, подчеркнув широкий спектр ее продукции.

«Следующим шагом Национальный оборонный инвестиционный центр в кратчайшие сроки заключит контракты на закупку выбранной украинской продукции, чтобы необходимые материалы поступили без задержек», — сказала она.

Хотя конкретные объемы и графики доставки остаются неразглашенными из соображений безопасности, Эстония продолжает поддерживать Украину.

Эстонский национальный оборонный инвестиционный центр в конце 2024 года представил новое мероприятие, направленное на облегчение закупки эстонских товаров и услуг для украинских военных. В феврале в Украину был передан каталог из почти 500 наименований от около 100 эстонских компаний.

Эстония обязуется поддерживать поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП в год, а Министерство обороны подтверждает, что в этом году помощь будет увеличена.

Страна также играет ключевую роль в подготовке украинских войск, возглавляя ИТ-коалицию вместе с Люксембургом, и намерена помочь сформировать и обучить украинскую бригаду в рамках Балтийско-Северной инициативы до 2025 года.

Кроме того, Эстония уже отправила в Украину 10 тысяч артиллерийских снарядов.