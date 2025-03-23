За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 903480 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 марта: 1470 российских оккупантов, 9 танков и 157 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 903480 (+1470) человек,
- танков — 10412 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 21636 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 25048 (+104) ед,
- РСЗО — 1333 (+6) ед,
- средства ПВО — 1116 (+5) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 30495 (+157),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 41610 (+185) ед,
- специальная техника — 3784 (+2)
Источник: Минфин
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