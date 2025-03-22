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22 марта 2025, 12:16 Читати українською

Индийский миллиардер Амбани заработал более 700 миллионов евро на продаже российской нефти США

Мукеш Амбани, состояние которого оценивается в $95 млрд, за год получил 724 млн евро на экспорте в США горючего, изготовленного из российской нефти. Об этом говорится в отчете аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), передает The Moscow Times.

Мукеш Амбани, состояние которого оценивается в $95 млрд, за год получил 724 млн евро на экспорте в США горючего, изготовленного из российской нефти.
Фото: investory.news

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Что известно

Компания Мукеша Reliance Industries в 2024 году заключила с «Роснефтью» 10-летний контракт на поставку нефти на сумму $12−13 млрд в год. Российская компания обязалась ежедневно поставлять до 500 тыс баррелей — это около половины всех морских поставок «Роснефти» из российских портов.

По оценкам аналитиков, США потратили 2,8 млрд евро на импорт горючего из НПЗ в Индию и Турцию. Из этой суммы 1,3 млрд евро пришлось на продукцию, изготовленную из российского сырья.

Доля заводов Reliance в Джамнагаре составила 2 млрд евро, из которых 724 млн евро — именно на топливо из российской нефти.

«Россия получила около 750 млн евро налоговых поступлений от такого экспорта. Только бензин был поставлен на 294 млн евро — этого достаточно, чтобы «заправить почти каждый автомобиль во Флориде», отмечают аналитики CREA.

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Источник: Минфин
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