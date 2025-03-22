Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) намерен инвестировать более $55 млрд в экономику США в следующие четыре года. Об этом говорится в пресс-релизе J&J.
Johnson & Johnson инвестирует $55 млрд в США в следующие четыре года
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Инвестиции
Объем планируемых инвестиций на 25% выше вложений за предыдущие четыре года.
Как говорится в пресс-релизе, компания намерена инвестировать в производство, исследования и разработки (R&D), а также в технологии.
J&J планирует строительство четырех новых заводов в США, включая высокотехнологичное предприятие в Северной Каролине стоимостью более $2 млрд, закладка которого началась в пятницу. Этот проект создаст более 500 рабочих мест в штате и 5 тыс. рабочих мест на этапе строительства.
Компания также намерена расширить ряд действующих заводов. Кроме того, она планирует крупные инвестиции в R&D-инфраструктуру с целью разработки методов лечения в таких областях как онкология, неврология, иммунология, сердечно-сосудистые заболевания и роботизированная хирургия.
Акции J&J прибавляют в цене 0,3% в ходе торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 5,4%.
Инвестиционный трамплин
Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии