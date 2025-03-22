За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 210 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 902 тысячи военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 марта: 1210 российских оккупантов, 9 танков и 258 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 902 010 (+1210) человек,
- танков — 10403 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 21609 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 24944 (+96) ед,
- РСЗО — 1327 (+3) ед,
- средства ПВО — 1111 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 30338 (+258),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 41425 (+166) ед,
- специальная техника — 3782 (+0)
Источник: Минфин
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