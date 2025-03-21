Нацбанк хочет упростить порядок открытия счета условного хранения филиалам иностранных банков

Национальный банк предлагает упростить порядок открытия филиалам иностранных банков счета условного хранения (эскроу) в Национальном банке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Такой счет Национальный банк открывает на основании, в частности, соответствующего заявления от филиала иностранного банка в Украине.

Предлагается исключить норму о необходимости копирования справок о взятии филиала иностранного банка на учет в соответствующем контролирующем органе как налогоплательщика и как плательщика единого взноса, поскольку такая информация будет содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Это, в частности, предусмотрено нормами Закона Украины от 14.07.2023 № 3257-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения деятельности обособленных подразделений юридического лица, образованного в соответствии с законодательством иностранного государства».

Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «О внесении изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия Национальным банком Украины счетов клиентам» (далее — проект постановления), которое предлагается для общественного обсуждения.