Фонд гарантирования снова выставил на продажу активы банка «Финансы и кредит»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на торги 27 марта 2025 активы АО «Банк « Финансы и кредит» с залоговой недвижимостью в Киеве и Львове. Об этом сообщает ФГВФЛ.

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«27 марта 2025 года в системе Prozorro. Продажи на торги выставлены активы АО «Банк «Финансы и кредит», ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов», — говорится в сообщении.

В состав лота включены права требования по 10 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования. Часть активов находится в залоге Национального банка.

В Фонде отметили, что компании-заемщики не находятся в процессе остановки и ведут деятельность в сфере производства фармацевтических препаратов и материалов.