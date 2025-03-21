Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на торги 27 марта 2025 активы АО «Банк «Финансы и кредит» с залоговой недвижимостью в Киеве и Львове. Об этом сообщает ФГВФЛ.
Фонд гарантирования снова выставил на продажу активы банка «Финансы и кредит»
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«27 марта 2025 года в системе Prozorro. Продажи на торги выставлены активы АО «Банк «Финансы и кредит», ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов», — говорится в сообщении.
В состав лота включены права требования по 10 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования. Часть активов находится в залоге Национального банка.
В Фонде отметили, что компании-заемщики не находятся в процессе остановки и ведут деятельность в сфере производства фармацевтических препаратов и материалов.
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