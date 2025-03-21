К закрытию межбанка курс доллара вырос на 8 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро выросло на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 21 марта: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 21 марта
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Закрытие 21 марта
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Изменения
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41,48/41,51
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41,56/41,60
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8 /9
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44,96/44,9
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45,00/45,02
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4/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,80 грн. Евро покупают за 44,85 грн., а продают за 45,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,49−41,60, евро — 45,13−45,30 грн.
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Источник: Минфин
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