Китайский стартап Manus представил своего ИИ-ассистента, что может стать конкурентом DeepSeek

Китайский стартап Manus представил своего ИИ-ассистента, который может стать конкурентом DeepSeek. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компания утверждает, что создала первого в мире общего агента с искусственным интеллектом способного принимать решения автономно с минимальным количеством подсказок, меньшим чем чат-боты конкуренты, такие как ChatGPT и DeepSeek.

Государство демонстрирует поддержку проекта. В четверг Manus впервые появился в эфире государственного телеканала CCTV, а власти Пекина подтвердили регистрацию его продукта, что является ключевым условием для работы в Китае.

Manus уже заинтересовал технологического гиганта Alibaba: стартап объявил о сотрудничестве с командой Qwen AI, что может ускорить выход его ИИ-агента на внутренний рынок. Пока доступ к продукту ограничен, но компания заявляет о «список ожидания в 2 миллиона человек».