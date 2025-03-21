НБУ аннулировал лицензии двум кредитным союзам

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Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 марта 2025 года.

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