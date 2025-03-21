Национальный банк Украины аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитного союза КС «ХОСЕН» (ЕГРПОУ 22107810) и КС «АГАТ» (ЕГРПОУ 35096409) и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений на основании их собственных заявлений, руководствуясь особым порядком под порядком. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ аннулировал лицензии двум кредитным союзам
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Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 марта 2025 года.
Что известно об союзах:
- Объем активов КС «ХОСЕН» по состоянию
на 01.02.2025составил 2 707,95 тыс. грн (0,20% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства кредитного союза составили 952,89 тыс. грн. грн (0,12% общего объема рынка кредитных союзов).
- Объем активов КС «АГАТ» по состоянию
на 01.02.2025составил 2 973,48 тыс. грн (0,22% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства кредитного союза составляли 2708,93 тыс. грн. грн (0,34% от общего объема рынка кредитных союзов).
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Источник: Минфин
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