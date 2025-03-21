22 марта в Государственной казначейской службе Украины будут проводиться технологические работы по обслуживанию информационных ресурсов. В этой связи работа сервисов информационного обмена с Государственной таможенной службой будет приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сервисы информационного обмена с таможенной службой приостановят работу
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Подробности
Начало проведения работ намечено 22 марта в 10:30. Ориентировочное время проведения — 4 часа.
«Для бесперебойного осуществления таможенного оформления в этот период рекомендуем налогоплательщикам заранее осуществить авансовые платежи на депозитные счета, открытые в Казначействе для Гостаможслужбы и ее территориальных органов», — говорится в сообщении.
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Источник: Минфин
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