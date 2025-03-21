Курс валют на 21 марта: в банках доллар подешевел на 10 копеек, евро — на 20 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 10 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 44,80 грн, а продают за 45,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 45,10−45,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,48−41,51 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,96−44,98 грн/евро.

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