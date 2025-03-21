За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 330 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 900 800 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 марта: 1 330 российских оккупантов, 17 танков и 185 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 900800 (+1330) человек,
- танков — 10394 (+17) ед,
- боевых бронированных машин — 21589 (+28) ед,
- артиллерийских систем — 24848 (+101) ед,
- РСЗО — 1324 (+2) ед,
- средства ПВО — 1111 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 30080 (+185),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 41259 (+165) ед,
- специальная техника — 3782 (+2).
Источник: Минфин
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