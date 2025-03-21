Официальный курс: Нацбанк укрепил гривну на 3 копейки

Национальный банк Украины установил на 21 марта 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,5410 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 21 марта установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,00 грн (на 20 марта курс был установлен на уровне 45,32 грн). Европейская валюта подешевела на 32 копейки.

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