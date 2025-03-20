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20 марта 2025, 19:11 Читати українською

ЕС не будет конфисковывать замороженные активы рф — DW

Европейский Союз остановил обсуждение вопроса о конфискации замороженных российских активов. Об этом говорится в итоговом документе оказавшегося в распоряжении Deutsche Welle саммита ЕС от 20 марта.

Европейский Союз остановил обсуждение вопроса о конфискации замороженных российских активов.
Фото: pixabay.com

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«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной», — говорится в документе.

Ряд стран против конфискации активов рф

Против конфискации более 200 млрд евро суверенных российских активов выступали несколько стран Евросоюза.

Они аргументировали свою позицию законодательством ЕС, опасностью подобного прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимостью поддерживать Украину на проценты от этих средств, а также тем, что эта сумма является «картой» на мирных переговорах и средством влияния на россию.

В то же время ЕС готов и дальше усиливать давление на россию, в частности путем введения дополнительных санкций и усиления контроля над соблюдением существующих мер, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины, говорится в документе.

«Мы начинаем думать об эндшпиле в Украине, о мирных переговорах, прекращении огня, мирном соглашении, которое может быть подписано как через три месяца, так и через три года. И люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать», — отметил он.

Напомним

18 марта 2025 года Великобритания и Евросоюз начали переговоры о том, как конфисковать замороженные российские активы, чтобы усилить давление на рф в преддверии возможных мирных переговоров по завершению войны против Украины.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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