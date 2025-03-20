На украинском рынке на этой неделе цены на морковь снизились в среднем на 10% из-за активной продажи запасов корнеплода из хранилищ. Об этом сообщает EastFruit.
В Украине подешевела морковь
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Как изменились цены
«Да, на этой неделе украинские фермеры предлагают к продаже морковь в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 25−32 грн/кг (0,60−0,77 долл./кг)», — говорится в сообщении.
Производители считают, что негативное влияние на цены оказывает увеличение предложения некондиционной моркови на рынке. В частности, теплая зима ухудшила качество продукции в холодильниках мелких хозяйств, что заставляет фермеров распродавать имеющиеся запасы.
В то же время игроки рынка отмечают, что владельцы качественной моркови, не имеющие проблем с хранением, предпочитают приостановить продажу имеющихся запасов
Аналитики проекта отметили, что, несмотря на актуальное удешевление, морковь в Украине в среднем в три раза дороже, чем в аналогичный период в прошлом году. Большинство участников рынка прогнозируют дальнейшее снижение цен, что связано с достаточно невысокой торговой активностью в данном сегменте.
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