К закрытию межбанка доллар подешевел на 6 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 28 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 20 марта: евро резко упал на межбанке
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Открытие 20 марта
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Закрытие 20 марта
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Изменения
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41,54/41,57
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41,48/41,51
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6/6
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45,20/45,22
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44,92/44,95
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28/27
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 45,00 грн, а продают за 45,50 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 45,05−45,30 грн.
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Источник: Минфин
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