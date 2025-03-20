Курс валют на вечер 20 марта: евро резко упал на межбанке

К закрытию межбанка доллар подешевел на 6 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 28 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 20 марта Закрытие 20 марта Изменения доллар 41,54/41,57 41,48/41,51 6/6 евро 45,20/45,22 44,92/44,95 28/27

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 45,00 грн, а продают за 45,50 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 45,05−45,30 грн.

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