Пакистан заявил о планах легализации криптовалют для привлечения иностранных инвестиций

В Пакистане планируется создать правовую базу для торговли криптовалютами, чтобы привлечь международные инвестиции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на CEO Pakistan Crypto Council Билала бин Сакиба.

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Что известно

«Пакистан больше не будет стоять в стороне. Мы хотим привлечь международные инвестиции, ведь наша страна — это рынок с низкими затратами и высоким потенциалом роста, где 60% населения моложе 30 лет. У нас есть Web3-специалисты, готовые строить будущее», — сказал Биал бин Сакиба.

Он добавил, что в стране насчитывается от 15 до 20 млн криптопользователей.

По данным Bloomberg, план легализации криптовалют в Пакистане появился после того, как Сакиба был назначен главным советником министра финансов по цифровым активам.

Он также будет заниматься вопросами искусственного интеллекта для повышения эффективности правительственных процессов, оптимизации принятия решений и стимулирования инноваций в госсекторе.

Сакиб отметил, что Трамп сделал криптовалюты национальным приоритетом, и каждая страна, в частности Пакистан, будет вынуждена следовать этому тренду.