Польша потратит более $20 млн на связь Starlink для Украины в 2025 году

Стоимость подписки Украины на спутниковый интернет Starlink, оплачиваемой из польского бюджета, в 2025 году превысит $20 млн, сообщили в Министерстве цифровых технологий Польши, пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

«В 2022—2024 годах на Starlink для Украины было потрачено почти 323 млн злотых (около $84 млн в эквиваленте), как на терминалы, так и на их подписку, которую необходимо оплачивать ежемесячно», — сообщили в ведомстве.

По представленному прогнозу, в период с января по сентябрь 2025 года министерство потратит более 77,8 млн злотых (более $20 млн) на абонентскую плату Starlink для Украины.

«В соответствии с законом поддержка обеспечения связи через терминалы Starlink предоставляется до 30 сентября 2025 года. Указанный срок ранее уже был изменен законодательно в связи с затянувшимся конфликтом на Украине и вытекает из соответствующих имплементационных решений Совета ЕС», — добавило министерство.

«Все расходы осуществлялись за счет средств Фонда помощи, созданного на основании закона о помощи гражданам Украины в связи с войной, которую развязала рф на территории Украины», — сообщили в министерстве цифровых технологий, подчеркнув, что «подписка на Starlink оплачивается из государственного бюджета».

Также в ведомстве отметили, что Польша платит только за «реально активированные» услуги, о которых регулярно сообщает украинская сторона.