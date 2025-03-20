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20 марта 2025, 11:43 Читати українською

россия стала главным поставщиком нефти для Индии, заменив ОАЭ

россия обошла Объединенные Арабские Эмираты и стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия воспользовались возможностью покупать сырье по сниженным ценам. Об этом свидетельствуют предварительные данные отслеживания судов от OilX и Kpler, сообщает Reuters.

россия обошла Объединенные Арабские Эмираты и стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии.
Фото: pixabay.com

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Индия, третий в мире импортер и потребитель нефти, полагается на дешевую нефть из рф, чтобы уменьшить расходы на импорт, несмотря на попытки Запада сократить доходы Москвы во время войны в Украине. В последние два года россия была главным поставщиком нефти в Индию.

Индия импортировала около 3 млн тонн (74 000 баррелей в день) нефти с апреля 2024 по март 2025 года, при этом россия поставляла более половины, по сравнению с лишь 14%-16% от общего объема в предыдущем году.

«Мы будем покупать там, где дешевле», — сказал Reuters управляющий директор и главный исполнительный директор индийской нефтеперерабатывающей компании HMEL Праб Дас.

На этой неделе российская нефть стоила на $14−15 за тонну дешевле ближневосточной, что стимулирует спрос. Между тем, доля ОАЭ на индийском рынке упала до 20%, почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

россия перенаправила экспорт нефти в Азию после того, как Европа запретила импорт российской нефти из-за полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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