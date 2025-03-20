Курс валют на 20 марта: евро и доллар в банках подешевели

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 6 копеек, а в продаже 3 копейки. Евро в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 14 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,27−41,87 грн. Евро покупают за 45,00 грн, а продают за 45,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,50−41,60, евро — 45,21−45,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,54−41,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,20−45,22 грн/евро.

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