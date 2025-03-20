Валютный рынок, инфляция и депозиты: чего ждать во втором квартале 2025 года

Увеличение учетной ставки до 15,5% и апрельское повышение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19%, с одной стороны, могут ощутимо усилить гривну, «умерить» инфляцию, продлить период минимальных курсовых изменений на валютном рынке и восстановить привлекательность гривневых депозитов. Такое мнение высказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка .

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Прогнозы на второй квартал

А с другой — для сохранения процентных ставок по кредитам банки сконцентрируются преимущественно на участии в государственных программах, развитии энергокредитования и совместных кредитных программ с автодилерами, производителями/поставщиками основных орудий для ведения бизнеса, ведь эти направления менее чувствительны к увеличению процентных ставок.

По мнению банкира, во втором квартале главными факторами, влияющими на развитие банковских продуктов, станут:

1) Эффективность монетарной политики НБУ, направленной на снижение инфляции и укрепление гривны (не исключено, что Нацбанк может действовать по ситуации, в случае необходимости в дальнейшем пересматривая учетную ставку).

2) Развитие экономики в условиях войны: от стратегических отраслей (ВПК, АПК, машиностроения, строительства и т. п. ) до развития малого и среднего бизнеса.

3) Стратегия НБУ на валютном рынке направлена на минимизацию рисков резких курсовых изменений.

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4) Международные и внутриукраинские предпосылки/обстоятельства завершения войны в Украине.

5) Война: противодействие врагу на фронте и преодоление последствий причиненного ущерба вследствие массированных ракетных и дроновых атак.

6) Мировая экономическая конъюнктура: ситуация на фондовых рынках, последствия новых пошлин, введенных в США, инфляция в ведущих странах мира и т. д.

7) Развитие украинского экспорта и возможность пополнения международных валютных резервов.

«По прогнозам, во втором квартале инфляция будет оставаться весомой, однако она не будет чрезмерно критичной для экономики страны, ведь Нацбанк может применить ряд эффективных контрмер для ее постепенного снижения во втором полугодии», — подчеркнул банкир.

Валютный рынок

Во втором квартале ситуация на украинском валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. Так монетарные меры НБУ, влияющие на «прочность» гривны, по утверждению Мамедова, снизят спрос на валюту, а значит, Нацбанк может сократить объем валютных интервенций для поддержания баланса между спросом и предложением.

«Во втором квартале ситуация на валютном рынке будет более или менее прогнозируемой: Нацбанк будет следить за рынком, а принятые монетарные меры вместе с действующей стратегией „управляемой гибкости“ могут минимизировать текущие курсовые колебания», — рассказал эксперт.

Кроме монетарных изменений и эффективности режима «управляемой гибкости», важным фактором, который может сказаться на валютном рынке, как считает эксперт, является колебание курса доллара США вместе с повышением роли других надежных валют (например, швейцарского франка или Британского фунта стерлингов) и ситуативная переориентация инвесторов.

«Введение новых пошлин США может стать причиной ситуативного ослабления доллара. Однако стоит отметить, что ни доллару, ни евро не грозит системный „обвал“, ведь эти валюты и будут достаточно прочными, а их стоимость подкреплена ролью США и ЕС в мировой экономике», — рассказал Мамедов.

Он ожидает, что во втором квартале коридор валютных изменений официального курса составит в среднем 41,8−42,8 грн/$. Следовательно, с начала года и до июля официальный курс доллара потенциально вырастет максимум на 1,8%.

Кредиты

Банкир обратил внимание на то, что изменение учетной ставки до 15,5% должно значительно усилить гривну и снизить рост потребительских цен. В то же время привлеченные средства под развитие кредитных программ станут дороже, правда, более жесткие кредитные условия не будут распространяться на ряд государственных программ для развития малого и среднего бизнеса, энергокредитования, а также на ипотечную программу «єОселя».

По его прогнозу, во втором квартале временно может измениться структура кредитования. Он не исключает, что на партнерские программы автокредитования, кредитования малого и среднего бизнеса, энергокредитования придется более 50% от общего количества выданных банками ссуд.

Что касается развития кредитования по государственным программам, то, по ожиданиям банкира, количество кредитов по ним может возрасти, компенсируя потенциальное снижение «коммерческого» кредитования.

«В условиях новых кредитных ставок может значительно возрасти роль государственных кредитных программ. Вполне возможно, что количество выданных кредитов по государственным программам может компенсировать „пробелы“ по другим кредитам. Важное условие — это их стабильное финансирование государством», — рассказал глава Глобус банка.

Мамедов напомнил, что с 4 апреля Нацбанк увеличивает ставку по 3-месячным депозитным сертификатам до 19%, что будет стимулировать банки к активному привлечению гривневых депозитных вкладов.

«Во втором квартале инфляция может составить 13−15% год к году (в месячном измерении — около 1−1,5%), а на валютном рынке ожидается период относительной курсовой стабильности. В то же время у граждан появляется возможность не только сохранить собственные средства, но и получить дополнительный доход от депозитов», — подчеркнул он.

По мнению банкира, в ближайшее время средние ставки в зависимости от срока размещения средств составят:

Ультракороткие вклады на срок 3−6 мес. — 12,5−13% годовых.

Вклады на срок 6−9 мес. — 16% годовых.

Депозиты на 9−12 мес. — 14−15% годовых.

Депозиты на 1 год и дольше — 16% годовых.

При этом, как утверждает специалист, наиболее востребованными будут вклады сроком 6−9 мес., а также на 1 год, позволяющие получить пассивную прибыль в размере 4−5%, а максимальные ставки по таким депозитам с учетом бонусных предложений могут достичь 17% годовых.

«Во втором квартале ситуация в Украине будет зависеть от ряда обстоятельств, которые до сих пор остаются труднопрогнозируемыми: это „дорожная карта“ и условия завершения войны, темпы развития экономики в условиях войны, объемы военно-технической и финансовой помощи и т. д. Именно поэтому неопределенность из-за войны есть и будет оставаться основным знаменателем», — подытожил Мамедов.