За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 899470 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 марта: 1400 российских оккупантов, 13 танков и 179 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 899470 (+1400) человек,
- танков — 10377 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 21561 (+38) ед,
- артиллерийских систем — 24747 (+43) ед,
- РСЗО — 1322 (+2) ед,
- средства ПВО — 1110 (+3) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 29895 (+179),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 41094 (+91) ед,
- специальная техника — 3780 (+0)
Источник: Минфин
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