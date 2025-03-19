К закрытию межбанка доллар подешевел на 3 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 19 марта: гривна подорожала на межбанке
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Открытие 19 марта
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Закрытие 19 марта
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Изменения
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41,57/41,60
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41,54/41,57
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3 /3
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45,30/45,32
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45,23/45,24
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7/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,33−41,90 грн. Евро покупают за 45,10 грн., а продают за 45,70 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,53−41,60, евро — 45,35−45,50 грн.
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Источник: Минфин
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