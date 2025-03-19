Курс валют на вечер 19 марта: гривна подорожала на межбанке

К закрытию межбанка доллар подешевел на 3 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 19 марта Закрытие 19 марта Изменения доллар 41,57/41,60 41,54/41,57 3 /3 евро 45,30/45,32 45,23/45,24 7/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,33−41,90 грн. Евро покупают за 45,10 грн., а продают за 45,70 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,53−41,60, евро — 45,35−45,50 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.