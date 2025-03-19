Гарвардский университет объявил о расширении программы финансовой помощи студентам бакалавриата.
Гарвард отменяет плату за обучение для студентов из семей с доходом до $200 тысяч
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Детали
С 2025/26 учебного года все выходцы из семей, годовой доход которых не превышает $100 000 (независимо от того, в какую сумму оценивается их основное жилье и какими пенсионными накоплениями они обладают), смогут учиться в вузе бесплатно.
Университет возьмет на себя все их расходы: на обучение, питание, проживание, медицинскую страховку, проезд до дома
Цель второго гранта — помочь подготовиться к жизни после окончания вуза.
Студенты из семей с доходом от $100 000 до $200 000 будут освобождены от необходимости платить за обучение, а некоторые также получат дополнительную материальную помощь.
На финансовую поддержку смогут претендовать и учащиеся, чьи родители имеют годовой доход, превышающий $200 000, — такие случаи будут рассматриваться индивидуально.
Хотя в официальных заявлениях Гарварда не уточняется,распространяются ли новые условия на иностранных учащихся, ранее вуз не учитывал гражданство при рассмотрении заявлений на материальную поддержку.
Новая инициатива — очередной элемент многолетней программы университета по расширению доступа к образованию. В 2004 году Гарвард начал оказывать полную материальную помощь студентам из семей с доходом менее $40 000. С тех пор этот порог повышался несколько раз и в 2023 году достиг $85 000.
За два десятилетия, прошедших с запуска программы, вуз выделил более $3,6 млрд на поддержку учащихся. В настоящее время финансовую помощь получают 55% бакалавров, а ее суммарный размер составляет $275 млн в год. При этом стоимость обучения на бакалавриате в Гарварде достигает $57 000 в год.
Гарвард не единственный престижный американский университет, повышающий пороговый доход семьи, необходимый для полного освобождения от платы за обучение. Ранее о подобных проектах заявили Пенсильванский университет и Массачусетский технологический институт.
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