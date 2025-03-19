Швейцария вдвое увеличивает финансирование программы поддержки восстановления Украины

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) объявил об увеличении общей суммы финансирования конкурса заявок для швейцарских компаний в Украине с 50 до 100 миллионов швейцарских франков. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Подробности

Конкурс является началом реализации инициативы Швейцарии по поддержке Украины на 2025−2028 годы с общим бюджетом в 1,5 миллиарда швейцарских франков. Это в свою очередь первый этап долгосрочной 12-летней поддержки, общий объем которой составит 5 миллиардов франков.

«Мы получили так много заявок и увидели столь активный интерес бизнеса Швейцарии, что партнеры приняли решение расширить программу. Дополнительные 50 миллионов швейцарских франков будут направлены на проекты восстановления Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями. Я искренне благодарна партнерам за это решение, которое будет способствовать экономическому восстановлению. Программа сфокусирована на реализации проектов в сфере защиты гражданского населения, восстановлении инфраструктуры и коммунальной сферы, а также модернизации государственных услуг», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В связи с расширением программы срок подачи заявок продлен до 31 марта 2025 года.

Конкурс адресован швейцарским компаниям, которые имеют юридическое лицо в Украине и могут внести значительный вклад в восстановление и создание дополнительной ценности для украинской экономики.

Напомним

В январе 2025 г. во время Всемирного экономического форума в Давосе был подписан Меморандум между Украиной и Швейцарией о выделении первых 50 миллионов франков для швейцарских компаний на реализацию проектов в Украине.