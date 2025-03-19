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19 марта 2025, 16:03 Читати українською

ФОПы с инвалидностью могут получить компенсации за обустройство своего рабочего места

С 18 марта физические лица — предприниматели и самозанятые лица, являющиеся людьми с инвалидностью, могут получить от государства компенсацию за обустройство своих рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

С 18 марта физические лица — предприниматели и самозанятые лица, являющиеся людьми с инвалидностью, могут получить от государства компенсацию за обустройство своих рабочих мест.
Фото: freepik.com

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«Мы расширили доступ к программе и теперь получить компенсацию за оборудование своего рабочего места специальной мебелью, устройствами, приобретением вспомогательного оборудования, например, подъемника или пандуса, смогут люди с инвалидностью, которые являются самозанятыми или ФОПами, или люди, которые планируют открыть свой бизнес», — отметила первая вице-премьер-министр.

Кроме того, отныне работодатели смогут получить компенсацию за обустройство рабочего места для вернувшегося на работу ветерана с инвалидностью.

Раньше компенсации предоставлялись только при новом трудоустройстве. Если ветеран с ранением возвращался на свое рабочее место, работодателю их не выплачивали, это не считалось новым трудоустройством.

Сумма компенсации

По условиям программы сумма компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью составляет:

  • до 120 тыс. грн — за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы;
  • до 80 тыс. грн — для людей с инвалидностью II группы.

Как подать заявку

Подать заявление на получение компенсации за обустройство рабочего места можно онлайн на портале «Дия» или оффлайн, обратившись в центр занятости по месту хозяйственной деятельности.

Чтобы подать заявление онлайн работодателю, физическому лицу-предпринимателю и самозанятому лицу необходимо:

  • авторизоваться на портале «Дия» с помощью КЭП;
  • заполнить заявление: указать данные о человеке с инвалидностью и обустроенном рабочем месте;
  • прикрепить документы, подтверждающие трудоустройство, покупку вспомогательных средств и документ, подтверждающий инвалидность сотрудника/ФОП/самозанятого лица;
  • указать IBAN своего счета;
  • подписать заявление КЭПом.

Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней. В случае положительного решения в течение 5 дней средства поступят на счет заявителя.

Напомним

Программу предоставления компенсаций работодателям расходов на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью правительство ввело в августе 2023 года.

С начала 2025 года работодатели получили по программе 34 млн. грн. компенсации за обустройство 448 рабочих мест для людей с инвалидностью.

В 2024 году программой воспользовались более 1500 предпринимателей, которые обустроили почти 2000 рабочих мест для людей с инвалидностью. Государство компенсировало бизнесу расходы на 129 млн. грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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