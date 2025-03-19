С 18 марта физические лица — предприниматели и самозанятые лица, являющиеся людьми с инвалидностью, могут получить от государства компенсацию за обустройство своих рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
ФОПы с инвалидностью могут получить компенсации за обустройство своего рабочего места
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Мы расширили доступ к программе и теперь получить компенсацию за оборудование своего рабочего места специальной мебелью, устройствами, приобретением вспомогательного оборудования, например, подъемника или пандуса, смогут люди с инвалидностью, которые являются самозанятыми или ФОПами, или люди, которые планируют открыть свой бизнес», — отметила первая вице-премьер-министр.
Кроме того, отныне работодатели смогут получить компенсацию за обустройство рабочего места для вернувшегося на работу ветерана с инвалидностью.
Раньше компенсации предоставлялись только при новом трудоустройстве. Если ветеран с ранением возвращался на свое рабочее место, работодателю их не выплачивали, это не считалось новым трудоустройством.
Сумма компенсации
По условиям программы сумма компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью составляет:
- до 120 тыс. грн — за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы;
- до 80 тыс. грн — для людей с инвалидностью II группы.
Как подать заявку
Подать заявление на получение компенсации за обустройство рабочего места можно онлайн на портале «Дия» или оффлайн, обратившись в центр занятости по месту хозяйственной деятельности.
Чтобы подать заявление онлайн работодателю, физическому лицу-предпринимателю и самозанятому лицу необходимо:
- авторизоваться на портале «Дия» с помощью КЭП;
- заполнить заявление: указать данные о человеке с инвалидностью и обустроенном рабочем месте;
- прикрепить документы, подтверждающие трудоустройство, покупку вспомогательных средств и документ, подтверждающий инвалидность сотрудника/ФОП/самозанятого лица;
- указать IBAN своего счета;
- подписать заявление КЭПом.
Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней. В случае положительного решения в течение 5 дней средства поступят на счет заявителя.
Напомним
Программу предоставления компенсаций работодателям расходов на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью правительство ввело в августе 2023 года.
С начала 2025 года работодатели получили по программе 34 млн. грн. компенсации за обустройство 448 рабочих мест для людей с инвалидностью.
В 2024 году программой воспользовались более 1500 предпринимателей, которые обустроили почти 2000 рабочих мест для людей с инвалидностью. Государство компенсировало бизнесу расходы на 129 млн. грн.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии