Германия ослабляет «долговой тормоз»: Бундестаг одобрил изменения в Конституцию

Бундестаг 18 марта одобрил поправки к Конституции страны, предусматривающие ослабление так называемого «долгового тормоза». Это решение открывает возможности для увеличения финансирования инфраструктурных проектов и расходов на оборону. Об этом сообщает издание t-online.

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«Бундестаг одобрил исторический кредитный пакет объемом в сотни миллиардов евро, который будет направлен на финансирование обороны, инфраструктуры и защиты климата», — говорится в сообщении.

За новые правила управления государственным долгом проголосовали депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии «Зеленые».

Что такое «долговой тормоз» и как он изменится

«Долговый тормоз» — это конституционное ограничение, введенное в 2009 году. Оно ограничивает возможность государственных заимствований, удерживая структурный дефицит бюджета на уровне не выше 0,35% валового внутреннего продукта (ВВП).

Согласно изменениям, расходы на оборону, гражданскую защиту, разведывательные службы и кибербезопасность будут подпадать под действие «долгового тормоза» лишь в пределах 1% ВВП (около 44 миллиардов евро, исходя из ВВП Германии в 2024 году). Расходы, превышающие этот предел, могут финансироваться за счет заимствований.

Специальный фонд на 500 миллиардов евро: инвестиции в оборону и экономический рост

Кроме того, в Конституции ФРГ будет закреплено создание специального фонда в размере 500 миллиардов евро. Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны и стимулирование экономического роста. Из этой суммы 100 миллиардов евро будут выделены федеральным землям, и еще 100 миллиардов евро — на меры по защите климата.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на скорейшем пересмотре этой нормы до изменения состава парламента. В новом созыве Бундестага принятие такого решения могло быть заблокировано, поскольку крайние правые («Альтернатива для Германии», AfD) и крайние левые (Die Linke) могут получить блокирующее меньшинство.

Сигнал партнерам и врагам

«Это четкий сигнал нашим партнерам… а также врагам нашей свободы: мы способны себя защитить. Германия возвращается. Германия вносит значительный вклад в защиту свободы и мира в Европе», — заявил Мерц на пресс-конференции на прошлой неделе.

Мерц подчеркнул, что после одобрения изменений в Конституцию действующий канцлер Олаф Шольц сможет выделить Украине давно обещанную военную помощь в 3 миллиарда евро.