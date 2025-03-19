Бундестаг 18 марта одобрил поправки к Конституции страны, предусматривающие ослабление так называемого «долгового тормоза». Это решение открывает возможности для увеличения финансирования инфраструктурных проектов и расходов на оборону. Об этом сообщает издание t-online.
Германия ослабляет «долговой тормоз»: Бундестаг одобрил изменения в Конституцию
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Бундестаг одобрил исторический кредитный пакет объемом в сотни миллиардов евро, который будет направлен на финансирование обороны, инфраструктуры и защиты климата», — говорится в сообщении.
За новые правила управления государственным долгом проголосовали депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии «Зеленые».
Что такое «долговой тормоз» и как он изменится
«Долговый тормоз» — это конституционное ограничение, введенное в 2009 году. Оно ограничивает возможность государственных заимствований, удерживая структурный дефицит бюджета на уровне не выше 0,35% валового внутреннего продукта (ВВП).
Согласно изменениям, расходы на оборону, гражданскую защиту, разведывательные службы и кибербезопасность будут подпадать под действие «долгового тормоза» лишь в пределах 1% ВВП (около 44 миллиардов евро, исходя из ВВП Германии в 2024 году). Расходы, превышающие этот предел, могут финансироваться за счет заимствований.
Специальный фонд на 500 миллиардов евро: инвестиции в оборону и экономический рост
Кроме того, в Конституции ФРГ будет закреплено создание специального фонда в размере 500 миллиардов евро. Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны и стимулирование экономического роста. Из этой суммы 100 миллиардов евро будут выделены федеральным землям, и еще 100 миллиардов евро — на меры по защите климата.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на скорейшем пересмотре этой нормы до изменения состава парламента. В новом созыве Бундестага принятие такого решения могло быть заблокировано, поскольку крайние правые («Альтернатива для Германии», AfD) и крайние левые (Die Linke) могут получить блокирующее меньшинство.
Сигнал партнерам и врагам
«Это четкий сигнал нашим партнерам… а также врагам нашей свободы: мы способны себя защитить. Германия возвращается. Германия вносит значительный вклад в защиту свободы и мира в Европе», — заявил Мерц на пресс-конференции на прошлой неделе.
Мерц подчеркнул, что после одобрения изменений в Конституцию действующий канцлер Олаф Шольц сможет выделить Украине давно обещанную военную помощь в 3 миллиарда евро.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии